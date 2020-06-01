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Общество / Коммуналка

1,8 млрд рублей задолжали жители Псковской области за жилищно-коммунальные услуги

1 июня 2020 года, 12:53

1,8 млрд рублей составляет общий долг населения Псковской области за жилищно-коммунальные услуги. За минувший отопительный сезон накопилось 385 млн рублей долга. Такие данные озвучил председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 1 июня.

1,8 млрд рублей задолжали жители Псковской области за жилищно-коммунальные услуги

Дарья Хваткова

Сергей Грахов призвал псковичей заплатить за потребленные услуги. Он пояснил, что эти деньги идут на оплату труда рабочих, на покупку горюче-смазочных материалов, на оплату электроэнергии. «Прибыль минимальна, где-то 5% от общей стоимости. Основные затраты - на осуществление хозяйственной деятельности», - отметил председатель комитета.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону, как заверил Сергей Грахов, делается всё, чтобы провести работы качественно и не уронить планку, установленную прошлом году. Он напомнил, что в 2019 году впервые все муниципалитета получили паспорта готовности, таких регионов было всего два — Псковская область и Санкт-Петербург.

Наиболее сложной Сергей Грахов назвал ситуацию в Псковском, Куньинском и Великолукском районах, а также ещё в 9 муниципалитетах, где предприятия ЖКХ ещё с 2016-2017 годов находятся в стадии банкротства. «Радует, что кредиторы идут на диалог. Область с ними встречается и обсуждает, как не допустить продажу предприятия с молотка», - сказал Сергей Грахов. 

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