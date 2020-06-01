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Общество / Семья

Псковский совет отцов планируется привлечь к контролю за детскими прогулками в период пандемии

1 июня 2020 года, 12:29

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил привлечь региональный совет отцов к патрулированию и общественной разъяснительной работе с населением на детских и спортивных площадках. Такую инициативу он озвучил на встрече с уполномоченным по правам ребёнка в регионе Наталией Соколовой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Псковский совет отцов планируется привлечь к контролю за детскими прогулками в период пандемии

Пресс-служба администрации Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что некоторые жители региона сознательно игнорируют введённые из-за коронавируса ограничительные меры. Он уверен, что участие отцов в профилактической работе поможет призвать родителей к ответственности за безопасность своих детей.

Региональный совет отцов и Детский общественный совет созданы при институте уполномоченного по правам ребёнка. «Мы активизировали детей. Ребята стали своеобразными общественными помощниками на местах. За последнее время они провели большое социологическое исследование среди сверстников на тему дистанционного обучения. Теперь осталось вовлечь в активную работу отцов», — отметила Наталия Соколова.

Псковский совет отцов планируется привлечь к контролю за детскими прогулками в период пандемии

Пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор напомнил о снятии запрета на прогулки для подростков, которые теперь могут находится на улице без взрослых с 12:00 до 20:00, но с соблюдением социальной дистанции. «Я надеюсь, что ребята подойдут к этому ответственно, иначе придется вернуть все ограничительные меры», - отметил он и призвал Наталию Соколову присоединиться к контролю за соблюдением этой нормы Указа.

Говоря об обеспечении безопасности детей в летний период, глава региона обратил внимание на то, что необходимо также усилить профилактическую работу с родителями по предотвращению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на дорогах, водных объектах, в лесу, по недопущению выпадения детей из окон.  

Наталия Соколова также рассказала, что количество обращений в её адрес растёт, большая их часть поступает в социальных сетях, по телефону и на электронную почту.

Михаил Ведерников отметил, что это доказывает серьезную роль и высокое доверие населения к институту уполномоченного. Он поблагодарил Наталию Соколову за неравнодушие и эффективную работу. «Вами многое сделано. И, касаясь темы детей, везде чувствуется и видна работа уполномоченного. Это дорого стоит», — заключил глава региона. 

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