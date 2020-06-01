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Политика

Новоржевские депутаты признали работу главы района в 2019 году неудовлетворительной

1 июня 2020 года, 11:38

Депутаты Новоржевского районного Собрания на сессии 1 июня признали работу главы района Софьи Пугачевой неудовлетворительной, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Новоржевские депутаты признали работу главы района в 2019 году неудовлетворительной
Софья Пугачёва
Фото с сайта партии «Яблоко».
За то, чтобы признать отчёт о работе главы неудовлетворительным, проголосовало большинство депутатов. По данным ПАИ, кворум на сессии был обеспечен. 

Софья Пугачева была избрана главой муниципалитета в сентябре 2019 года от партии «Яблоко».

Ранее депутаты Пустошкинского районного Собрания дали неудовлетворительную оценку работе главы района Светланы Васильковой, также избранной от «Яблока».

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