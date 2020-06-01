Новоржевские депутаты признали работу главы района в 2019 году неудовлетворительной

Депутаты Новоржевского районного Собрания на сессии 1 июня признали работу главы района Софьи Пугачевой неудовлетворительной, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Депутаты Новоржевского районного Собрания на сессии 1 июня признали работу главы района Софьи Пугачевой неудовлетворительной, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Софья Пугачева была избрана главой муниципалитета в сентябре 2019 года от партии «Яблоко».
Ранее депутаты Пустошкинского районного Собрания дали неудовлетворительную оценку работе главы района Светланы Васильковой, также избранной от «Яблока».