Сергей Грахов: В этом году у нас рекорд по количеству территорий, которые благоустроят

«В этом году у нас своеобразный рекорд по количеству территорий, которые будут благоустроены», - заявил председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 1 июня.

По его словам, будут благоустроены 51 дворовая территория и 49 общественных: где-то просто уложат новый асфальт, а где-то сделают парк. Например, 29 мая был объявлен конкурс по благоустройству сквера на пересечении улиц Труда и Энтузиастов в Пскове. Это большой проект, который начали в прошлом году, финансирование по нему составляет 33 млн рублей.

Среди завершённых проектов Сергей Грахов назвал городской вал в Опочке. «С трудом, сквозь боль и слезы, но объект завершили. Сейчас идет оформление документов», - сказал он и порекомендовал всем побывать на валу в Опочке. «Это очень красивая территория, безумно красивая: освещение, пешеходные дорожки - один восторг», - отметил гость эфира.

Также, по его словам, сейчас продолжаются начатые в 2019 году работы в Изборске и Великих Луках, а вот в Порхове пришлось сменить подрядчика.

В этом году Псковская область планирует подать 5 заявок на конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений. Их готовят по Гдову, Пыталово, Острову, Острову-2. Например, в Гдове планируется привести в порядок набережную реки Гдовки, в Острове-2 — улицу Шумейко.