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Общество / Образование

Термометрия, обработка рук и замена масок будут организованы на ЕГЭ в Псковской области

1 июня 2020 года, 10:30

Во время сдачи Единого государственного экзамена в пунктах его проведения в Псковской области будет организована термометрия, замена масок и обработка рук. «Детей ни в коем случае нельзя подвергать опасности», — заявил губернатор Михаил Ведерников на встрече с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Термометрия, обработка рук и замена масок будут организованы на ЕГЭ в Псковской области

Пресс-служба администрации Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что при проведении ЕГЭ будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора, в образовательных учреждениях для этого создадут все условия. Все необходимые для проведения ЕГЭ средств в региональном бюджете предусмотрены, заверил Михаил Ведерников.

Наталия Соколова отметила, что к каждому ребёнку нужно подходить индивидуально, поскольку многие дети волнуются перед экзаменом из-за чего могут не пройти процедуру термометрии.

В Псковской области будут открыты 36 пунктов сдачи экзамена, каждый из которых оснащен системами видеонаблюдения, подготовка специалистов, которых задействуют на ЕГЭ, уже завершена.

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