Более 900 случаев коронавируса зафиксированы в Псковской области

В Псковской области зафиксированы 910 случаев коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников. За сутки число прибавились 23 заболевших.

31 мая из больниц выписали 17 выздоровевших. Таким образом, в Псковской области вылечены 360 человек.

Умерли 10 заражённых. В регионе провели 23 тыс. 362 исследования на коронавирус.

Как отметил губернатор, по итогам последней неделе мая Псковская область вошла в семёрку регионов России с худшими коэффициентами распространения заболевания. «Это значит, что если в ближайшие несколько дней ситуация не выправится, на следующем оперштабе мы снова будем обсуждать возвращение части ограничений», - заявил Михаил Ведерников.