Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Полицейские просят откликнуться очевидцев наезда на пешехода в Псковском районе

31 мая 2020 года, 14:37

Полицейские устанавливают обстоятельства совершенного наезда на пешехода в Псковском районе. Как сообщили «Псковской правде» в Следственном отделе ОМВД России по Псковскому району, 19 мая этого года около 23 часов 07 минут водитель автомобиля марки «Рено Логан», государственный регистрационный знак «Х579МУ/60», двигаясь по 307 километру автодороги «Санкт-Петербург –Псков – Пустошка – Невель - граница с Республикой Белоруссия», проходящей по территории деревни Погорелка Псковского района, совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход  доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Ломакину Алексею Сергеевичу, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Онлайн-показ спектакль Омского театра «Мария» увидят сегодня псковичи
Медсестра из Москвы: Профессия медика сегодня оценивается наравне с военным
За минувшие сутки в России зарегистрировано более 9 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом
В Пскове на месяц закроют для движения участок улицы Индустриальной
В Псковскую область поступит 100 тысяч защитных костюмов и 3 млн медицинских масок
В Псковской области зафиксировано 887 подтвержденных случаев заражения коронавирусом
31 работник Великолукского мясокомбината заражен коронавирусом
В Псковской области могут вновь ограничить передвижение между муницпалитетами
В администрации Плюсского района зафиксирована вспышка коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района