Медсестра из Москвы: Профессия медика сегодня оценивается наравне с военным

Для медсестры-реаниматолога из команды медиков из Москвы, прибывших вчера в Псков, не было неожиданностью отправиться на помощь коллегам в другом регионе.

«Неожиданности не было. Профессия медика сегодня оценивается наравне с военным - если отправляют на помощь, то едем. Думать особо некогда», - сказала Ирина Журавлева.

Помимо медсестры, в мультидисциплинарной команде медиков из Москвы еще шесть врачей. О том, как знакома ли Ирина Журавлева с коллегами из бригады и как отреагировала семья на ее отъезд, читайте в интервью на сайте «Комсомольской правды в Пскове»>>>



