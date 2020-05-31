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Общество

Медсестра из Москвы: Профессия медика сегодня оценивается наравне с военным

31 мая 2020 года, 13:03

Для медсестры-реаниматолога из команды медиков из Москвы, прибывших вчера в Псков, не было неожиданностью отправиться на помощь коллегам в другом регионе.

«Неожиданности не было. Профессия медика сегодня оценивается наравне с военным - если отправляют на помощь, то едем. Думать особо некогда», - сказала Ирина Журавлева.

Помимо медсестры, в мультидисциплинарной команде медиков из Москвы еще шесть врачей. О том, как знакома ли Ирина Журавлева с коллегами из бригады и как отреагировала семья на ее отъезд, читайте в интервью на сайте «Комсомольской правды в Пскове»>>>


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