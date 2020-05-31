За минувшие сутки в России зарегистрировано более 9 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России было зарегистрировано 9 268 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб

Всего в стране диагноз коронавирус поставлен у 405 843 человек. Россия остается на третьем месте в мире по числу заразившихся - вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.)

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах, в Москве - 2595 новых заболевших. В Московской области 757 новых выявленных случаев, в Петербурге - 369, в Нижегородской области - 301, в Свердловской области - 265, в Ростовской области — 178.

Отметим, что в Псковской области за минувшие сутки зарегистрировано 72 новых зараженных коронавирусом.