В Пскове на месяц закроют для движения участок улицы Индустриальной

В Пскове в связи с проведением работ по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в период с 8 часов 1 июня до 24 часов 1 июля 2020 года временно закрывается для движения автотранспорта участок улицы Индустриальной от улицы Инженерной до улицы Ипподромной, сообщили «Псковской правде» в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

В качестве объезда определены улица Ипподромная, Аллейный переулок, улица Аллейная, Хлебный переулок, улица Крупской.

Дорожная полиция просит псковичей и гостей города заранее учесть данную информацию при планировании своих поездок и, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ.