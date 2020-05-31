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Общество

В Псковскую область поступит 100 тысяч защитных костюмов и 3 млн медицинских масок

31 мая 2020 года, 11:12

100 тысяч защитных костюмов, 3 млн медицинских масок и значительный запас медикаментов получит Псковская область в качестве помощи из Москвы. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в область прибыла помощь в борьбе с коронавирусом «Бригада из 7 московских специалистов приехала в наш регион поделиться опытом и принять непосредственное участие в общей работе. Также, в качестве помощи мы получим 100 тысяч защитных костюмов, 3 млн медицинских масок и значительный запас медикаментов – более 40 тысяч упаковок», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также поблагодарил президента РФ и мэра Москвы за оказанную помощь.

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