В Псковской области зафиксировано 887 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный телеграмм-канал COVID-19.
Выздоровело 343 пациента, скончалось – 10. На данный момент проведено 22 891 исследование.
Статистика по районам следующая: Псков – 267, Бежаницкий район — 2, Великие Луки – 123, Великолукский район – 30, Гдовский район – 27, Дедовичский район – 16,, Дновский район — 11, Красногородский район – 3, Куньинский район – 2, Локнянский район — 4, Невельский район — 47, Новоржевский район – 5, Новосокольнический район — 30, Опочецкий район – 25, Островский район – 95, Палкинский район — 10, Печорский район – 9, Плюсский район – 25, Порховский район — 42, Псковский район – 74, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район — 4, Пыталовский район – 3, Себежский район – 10, Струго-Красненский район – 16, Усвятский район — 1.