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Общество / Здоровье

31 работник Великолукского мясокомбината заражен коронавирусом

31 мая 2020 года, 01:02

31 сотрудник Великолукского мясокомбината заразился коронавирусной инфекцией. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram. «Все необходимые меры руководством предприятия принимаются», - заверил он.

Михаил Ведерников напомнил, что в Порховской межрайонной больнице коронавирусом заразились 12 человек, в том числе шесть медицинских работников.

«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка остаётся достаточно сложной. Статистика последних дней особенно тревожная», – добавил губернатор.

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