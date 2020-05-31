31 работник Великолукского мясокомбината заражен коронавирусом

31 сотрудник Великолукского мясокомбината заразился коронавирусной инфекцией. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram. «Все необходимые меры руководством предприятия принимаются», - заверил он.

Михаил Ведерников напомнил, что в Порховской межрайонной больнице коронавирусом заразились 12 человек, в том числе шесть медицинских работников.

«На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка остаётся достаточно сложной. Статистика последних дней особенно тревожная», – добавил губернатор.