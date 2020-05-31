В администрации Плюсского района зафиксирована вспышка коронавируса

11 сотрудников администрации Плюсского района заразились коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram. Всего в районной администрации работают 29 человек. «Получается, что больше трети на сегодняшний день заболели», - пояснил он.

«К сожалению, несмотря на такую сложную ситуацию, с главой связаться не удалось, – рассказал губернатор. – Он не на связи. Областная администрация районной администрацией об этом инциденте не была уведомлена. Нам пришлось самим разбираться с ситуацией, узнавать, в чём там причина. Но многие люди говорят о том, что в районной администрации практически не соблюдался масочный режим. Более половины сотрудников ходили без масок».

По словам Михаила Ведерникова, сейчас совместно с Роспотребнадзором анализируется ситуация, чтобы принять решение о дальнейшей работе администрации Плюсского района. «Скорее всего, будет принято решение о дистанционной работе администрации», – резюмировал губернатор.