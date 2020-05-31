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Культура

Михаил Ведерников призвал провести Пушкинский фестиваль в формате онлайн

31 мая 2020 года, 00:24

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил всех встретить Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в онлайн-формате. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

«Более 50 лет Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в «Михайловском» сохраняют живое поэтическое слово, приобщают к традициям и истокам русской культуры», – напомнил губернатор. Он рассказал, что Псковконцерт и художественный руководитель фестиваля Николай Хондзинский в этом году планировали сделать праздник событием федерального масштаба и встретить в Псковской области тысячи гостей. «Жаль, что один из старейших российских фестивалей не состоится в запланированные сроки в привычном формате», – отметил он.

«Но, мы надеемся, что дух и атмосферу Дней пушкинской поэзии даже в непростых современных условиях удастся сохранить и передать всей стране. Фестиваль пройдёт в онлайн-формате. 6 июня в 19:00 на сайте pushkin-fest.com состоится торжественное открытие. Приглашаю всех стать его зрителями!», – добавил он.

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