Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 1200 выпускников учебного центра ВДВ отправят к местам службы

30 мая 2020 года, 14:53

Более 1200 выпускников учебного центра по подготовке младших специалистов Воздушно-десантных войск двумя эшелонами будут направлены для дальнейшего прохождения службы в соединения и воинские части ВДВ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе 76-й дивизии ВДВ.

Более 1200 выпускников учебного центра ВДВ отправят к местам службы

Фото пресс-службы 76-й дивизии ВДВ
Накануне в дивизии прошел инструктаж и отправка эшелонов с военнослужащими, назначенными для сопровождения выпускников учебного центра, дислоцированного в Омске, к местам дальнейшего прохождения военной службы в соединения и воинские части ВДВ.

Инструктаж провели заместители и начальники родов войск и служб по порядку сопровождения военнослужащих, соблюдения воинской дисциплины при следовании воинского эшелона, санитарной обработки вагонов и медицинского контроля за их здоровьем.

Особое внимание было уделено вопросам тылового обеспечения и доведения до военнослужащих всех положенных норм довольствия.

Первый эшелон с личным составом проследует от Омска до Пскова. По ходу движения эшелона, около 700 выпускников учебного центра будут переданы в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, дислоцированные в Ивановской, Костромской, Московской, Рязанской, Тульской и Псковской областях.

Второй эшелон проследует по маршруту Омск-Анапа и доставит более 500 выпускников учебного центра в соединения и воинские части ВДВ, дислоцированные в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область стала партнером программы «Школьный музей Победы»
В Псковскую область направлена специализированная бригада московских медиков
Проект парка «Россия – моя история» передан на госэкспертизу
В псковском парке «Россия – моя история» будут мастерские и археологическое пространство
Директором парка «Россия – моя история» станет «серьезный хозяйственник, близкий к истории и искусству»
Еще 52 псковича инфицированы коронавирусом
Пушкинский заповедник проводит онлайновый «Фестиваль хлеба»
Выполнение поручений и реализацию нацпроектов обсудил губернатор с главой Опочецкого района
24 июня президент России объявил выходным днём

Комментарии

Авторизация
No comments
От санобработки до ипотечных каникул

Общество
29 мая 11:00

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек
На передовой

Общество / Здоровье
28 мая 10:31

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию

Полная корзина

Общество
27 мая 08:52

Полная корзина

Все больше псковичей благодаря благотворительному программе «Помоги ближнему своему» получают продуктовую помощь.