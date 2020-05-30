Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Директором парка «Россия – моя история» станет «серьезный хозяйственник, близкий к истории и искусству»

30 мая 2020 года, 12:51

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал инициативу митрополита Тихона по назначению на этапе проектирования директора парка «Россия — моя история». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, речь об этом шла на очередном совещании по вопросу строительства исторического парка «Россия — моя история» в Пскове.

По мнению митрополита Тихона, директором должен учреждения быть серьезный хозяйственник, при этом близкий к истории и искусству. Руководитель сможет контролировать работы на всех этапах и вносить свои предложения.

Михаил Ведерников отметил, что в регионе уже был положительный опыт по назначению руководителя учреждения на этапе строительства. «Мы обсудим возможные кандидатуры», — подчеркнул губернатор и добавил, что в проработку также взят вопрос о наборе и подготовке будущих экскурсоводов, а также составлении штатного расписания учреждения в целом. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область стала партнером программы «Школьный музей Победы»
Более 1200 выпускников учебного центра ВДВ отправят к местам службы
В Псковскую область направлена специализированная бригада московских медиков
Проект парка «Россия – моя история» передан на госэкспертизу
В псковском парке «Россия – моя история» будут мастерские и археологическое пространство
Еще 52 псковича инфицированы коронавирусом
Пушкинский заповедник проводит онлайновый «Фестиваль хлеба»
Выполнение поручений и реализацию нацпроектов обсудил губернатор с главой Опочецкого района
24 июня президент России объявил выходным днём

Комментарии

Авторизация
No comments
От санобработки до ипотечных каникул

Общество
29 мая 11:00

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек
На передовой

Общество / Здоровье
28 мая 10:31

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию

Полная корзина

Общество
27 мая 08:52

Полная корзина

Все больше псковичей благодаря благотворительному программе «Помоги ближнему своему» получают продуктовую помощь.