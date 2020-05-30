Директором парка «Россия – моя история» станет «серьезный хозяйственник, близкий к истории и искусству»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал инициативу митрополита Тихона по назначению на этапе проектирования директора парка «Россия — моя история». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, речь об этом шла на очередном совещании по вопросу строительства исторического парка «Россия — моя история» в Пскове.

По мнению митрополита Тихона, директором должен учреждения быть серьезный хозяйственник, при этом близкий к истории и искусству. Руководитель сможет контролировать работы на всех этапах и вносить свои предложения.

Михаил Ведерников отметил, что в регионе уже был положительный опыт по назначению руководителя учреждения на этапе строительства. «Мы обсудим возможные кандидатуры», — подчеркнул губернатор и добавил, что в проработку также взят вопрос о наборе и подготовке будущих экскурсоводов, а также составлении штатного расписания учреждения в целом.