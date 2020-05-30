Еще 52 псковича инфицированы коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области за сутки выросло на 52, и составило 815. Об этом сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область». За все время пандемии в регионе выздоровели 340 человек, умерли – 10. В области проведено 22399 исследований на коронавирус.

Больше всего случаев заражения в Пскове – 259. На втором месте Великие Луки – 104 случая. В Островском районе – 82, в Псковском – 73, в Невельском – 45, в Порховском – 40. В Гдовском и Новосокольническом районах – по 27. В Великолукском – 26, в Опочецком – 24.

В Дедовичском и Стругокрасненском – по 16 случаев, в Дновском, Палкинском и Себежском – по 10. В Плюсском – 9, в Печорском – 7, Пустошкинском – 6, Новоржевском – 5. В Локнянском и Пушкиногорском районах - по 4. В Красногородском и Пыталовском районах – по 3. В Бежаницком и Куньинском – по 2. В Усвятском районе – 1 случай заражения.