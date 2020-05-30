Пушкинский заповедник проводит онлайновый «Фестиваль хлеба»

Акция организована в рамках проекта «Хлебное место», посвящённого истории мукомольного и хлебопекарного дела в псковских пушкинских местах. На официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте» все желающие смогут познакомиться со многими интересными материалами.

С 10:00 доступны фотографии и видео, сделанные в ходе пяти выездов по «хлебному пути» к местам, где в XVIII–XIX веках и в начале XX столетия располагались водяные мельницы. Каждый час в рамках фестиваля будут выходить новые публикации. Их подбирали так, чтобы каждый гость виртуального праздника вне зависимости от возраста, круга интересов и уровня подготовки нашёл для себя что-то занимательное и важное. Ценители русских пейзажей и необычных путешествий смогут полюбоваться красотой наших «мельничных мест» с высоты птичьего полёта. Видео «Ветряная мельница в Михайловском. Взгляд из поднебесья» организаторам и исполнителям проекта «Хлебное место» предоставили члены группы «Аэросъёмка. Пушкинские Горы», которая также участвовала в экспедициях по «хлебному пути».

В 12:00 на странице музея появятся два видеоурока. Один ориентирован прежде всего на школьников и представляет собой рассказ о том, как раньше крестьяне готовили землю к посевной, как сеяли зерно, собирали его, сушили, обрабатывали, мололи и так далее. Ведёт занятие сотрудник музейного комплекса «Пушкинская деревня» Ирина Богданова. Второй мастер-класс от бугровского мельника Сергея Ешина – он расскажет, как починить поизносившийся каменный жернов и собрать мукомольный ручной постав.

В рамках фестиваля покажут виртуальную выставку рисунков Игоря Шаймарданова, выполненных специально для проекта «Хлебное место» (доступна с 15:00), фотоотчёт о награждении победителей дистанционного конкурса детских рисунков «Хлебное дело» (13:00), спектакль «Колобок» в исполнении артистов музейного самодеятельного театра «Петрушкина баловня» (17:00) и многое другое.

Проект «Хлебное место» в мае прошлого года был признан победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», организатор и главный исполнитель которого – Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.