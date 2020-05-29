Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Выполнение поручений и реализацию нацпроектов обсудил губернатор с главой Опочецкого района

29 мая 2020 года, 22:07

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Опочецкого района Юрий Ильин обсудили выполнение поручений главы региона и реализацию национальных проектов. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи и транслировалась на сайте Псковского агентства информации, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Выполнение поручений и реализацию нацпроектов обсудил губернатор с главой Опочецкого района

Пресс-служба администрации Псковской области

Михаил Ведерников начал совещание со слов благодарности в адрес опочецкого врача Алексея Поднебесного, который приехал на работу в региональный COVID-центре. Оказывая помощь больным, он сам заразился коронавирусом и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Губернатор пожелал врачу скорейшего выздоровления и поручил главе района оказать необходимую помощь.

Далее обсуждались меры по недопущению распространения коррнавируса, принимаемые в районе. Губернатор обратил внимание на важность проведения  разъяснительной работы с населением по соблюдению ограничительных мер.

Также шла речь о реализации мероприятий федеральных программ, в том числе, нацпроекта «Образование», по которому будут отремонтированы кровля и спортивный зал Теребенской средней школы, системы внутреннего электроснабжения ряда образовательных учреждений Опочецкого района. В рамках нацпроекта будут открыты две «Точки роста», для чего район направил миллион рублей для ремонта помещений и  покупки мебели.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Опочецком районе должны быть благоустроены две дворовые территории. Работы там еёщ не стартовали, а должны были быть завершены ещё 21 мая. Губернатор поручил главе района провести претензионную работу в адрес компании с последующим внесением её в список недобросовестных. «Чтобы больше такие подрядчики у нас в области не работали. Это недопустимая ситуация, особенно в отношении реализации нацпроекта», — подчеркнул губернатор.

Также губернатор раскритиковал работу по благоустройству вала в Опочке. Работы должны были завершиться ещё в конце прошлого года, но закончились совсем недавно.   «В этом году Опочецкий район должен был получить по нацпроекту 4 млн рублей, а именно из-за этой ситуации получил только один. Но и с этими деньгами вы не справились», — сказал Михаил Ведерников. Юрий Ильин согласился с тем, что проект благоустройства городского вала оказался сырым и сложно реализовывался. Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо провести работу над ошибками.

Договорились стороны и по вопросу финансирования благоустройства территории вокруг автостанции в Опочке, ремонт которой вышел на завершающую стадию.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

24 июня президент России объявил выходным днём
Список оказавшихся в зоне риска отраслей из-за коронавируса дополнен в Псковской области
Работа дежурных групп в псковских детсадах продлена до 15 июня
С 15 июня будет возобновлено бронирование мест в псковских гостиницах
Парки, скверы и набережные открыли для прогулок в Псковской области
Основные ограничительные меры в Псковской области продлены до 19 июня
Глава администрации Пскова отчитался о работе в 2019 году
Почти полмиллиарда рублей задолжали «Газпрому» Псковские тепловые сети
Родители погибшей 3-летней псковички поблагодарили всех участков поисковой операции

Комментарии

Авторизация
No comments
Каникулы для пострадавших

Политика
26 мая 16:53

Каникулы для пострадавших

Какие меры поддержки предлагают банки потерявшим доход из-за коронавируса бизнесменам и гражданам
«Причина в устранении неугодных»

Политика
25 мая 21:21

«Причина в устранении неугодных»

На распоряжение председателя облсовпрофа пожаловались в прокуратуру
Огонь, вода и коронавирус

Политика / Власть
22 мая 14:16

Огонь, вода и коронавирус

Пандемия стала испытанием для всей системы управления Псковской области в целом и для губернатора региона лично