Выполнение поручений и реализацию нацпроектов обсудил губернатор с главой Опочецкого района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Опочецкого района Юрий Ильин обсудили выполнение поручений главы региона и реализацию национальных проектов. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи и транслировалась на сайте Псковского агентства информации, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников начал совещание со слов благодарности в адрес опочецкого врача Алексея Поднебесного, который приехал на работу в региональный COVID-центре. Оказывая помощь больным, он сам заразился коронавирусом и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Губернатор пожелал врачу скорейшего выздоровления и поручил главе района оказать необходимую помощь.

Далее обсуждались меры по недопущению распространения коррнавируса, принимаемые в районе. Губернатор обратил внимание на важность проведения разъяснительной работы с населением по соблюдению ограничительных мер.

Также шла речь о реализации мероприятий федеральных программ, в том числе, нацпроекта «Образование», по которому будут отремонтированы кровля и спортивный зал Теребенской средней школы, системы внутреннего электроснабжения ряда образовательных учреждений Опочецкого района. В рамках нацпроекта будут открыты две «Точки роста», для чего район направил миллион рублей для ремонта помещений и покупки мебели.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Опочецком районе должны быть благоустроены две дворовые территории. Работы там еёщ не стартовали, а должны были быть завершены ещё 21 мая. Губернатор поручил главе района провести претензионную работу в адрес компании с последующим внесением её в список недобросовестных. «Чтобы больше такие подрядчики у нас в области не работали. Это недопустимая ситуация, особенно в отношении реализации нацпроекта», — подчеркнул губернатор.

Также губернатор раскритиковал работу по благоустройству вала в Опочке. Работы должны были завершиться ещё в конце прошлого года, но закончились совсем недавно. «В этом году Опочецкий район должен был получить по нацпроекту 4 млн рублей, а именно из-за этой ситуации получил только один. Но и с этими деньгами вы не справились», — сказал Михаил Ведерников. Юрий Ильин согласился с тем, что проект благоустройства городского вала оказался сырым и сложно реализовывался. Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо провести работу над ошибками.

Договорились стороны и по вопросу финансирования благоустройства территории вокруг автостанции в Опочке, ремонт которой вышел на завершающую стадию.