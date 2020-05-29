24 июня президент России объявил выходным днём

Ранее глава государства сообщал, что парад Победы в Москве и других городах страны пройдёт в день, «когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

При этом шествие «Бессмертного полка» пока назначено на День военно-морского флота — на 26 июля, но может быть перенесено по эпидемиологической ситуации с коронавирусом.