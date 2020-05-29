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Общество / Важная дата

24 июня президент России объявил выходным днём

29 мая 2020 года, 21:04

Президент России Владимир Путин объявил нерабочим днём 24 июня, сообщает официальный сайт Кремля. На эту дату назначено проведение Парада Победы.

24 июня президент России объявил выходным днём

Дарья Хваткова

Ранее глава государства сообщал, что парад Победы в Москве и других городах страны пройдёт в день, «когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

При этом шествие «Бессмертного полка» пока назначено на День военно-морского флота — на 26 июля, но может быть перенесено по эпидемиологической ситуации с коронавирусом. 

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