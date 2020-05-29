Работа дежурных групп в псковских детсадах продлена до 15 июня

Работа дежурных групп в детских садах Псковской области продлена до 15 июня. Такие изменения внесены в Указ губернатора Михаила Ведерникова о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, в связи с окончанием учебного года снят запрет на очную форму обучения. Он продолжает действовать только для общеобразовательных организаций в системе профессионального и дополнительного профессионального образования. Там можно проводить только индивидуальные занятия при обязательном соблюдении санитарно-противоэпидемических мер.

Основные ограничительные меры в Псковской области продлены до 19 июня, при этом в регионе открыты для прогулок парки, скверы, набережные, с 15 июня разрешено бронирование мест в гостиницах, отелях, базах отдыха, пансионатах.