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Общество / Коммуналка

Глава администрации Пскова отчитался о работе в 2019 году

29 мая 2020 года, 18:36

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отчитался о работе в 2019 году. Его доклад заслушали депутаты Псковской городской Думы на сессии 29 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Глава администрации Пскова отчитался о работе в 2019 году

Пресс-служба муниципалитета


В частности, глава администрации города отметил, что доходы бюджета Пскрова по сравнению с 2018-м годом увеличились на 695,6 млн. рублей, а расходы - на 765,4 млн. рублей. Это связано, в первую очередь, с увеличением межбюджетных трансфертов. «Принимаемые меры экономного использования бюджетных средств позволили профинансировать первоочередные расходы, не допустить задолженности по заработной плате и в полном объеме обеспечить все предусмотренные законодательством выплаты социального характера, участвовать в реализации 10 региональных программ, направленных на достижение целей шести национальных проектов», - заявил Александр Братчиков.

По его словам, финансирование в прошлом году шло по 13 муниципальным программам. На них пришлось 92,7% расходов или 5 млрд. 17,2 млн. рублей.

Среди главных объектов, строительство которых финансировалось в прошлом году, он назвал два детских сада на 270 мест каждый деревне Борисовичи Псковского района и на улице Звездной, пристройку для яслей на 80 мест к зданию детского сада №44 на улице Народной.

В рамках приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» и «Россия - Эстония» на 2014-2020 годы в городе реализуются 7 проектов с общим объемом средств 109 млн. рублей (1,52 млн. евро). По ним в прошлом году Псков получил 40,6 млн. рублей.

Говоря об улучшении жилищных условий псковичей, Александр Братчиков сообщил о выделении 55 квартир детям-сиротам и о заключении 153 муниципальных контрактов на приобретение жилья.

В прошлом году были отремонтированы дороги на улицах Петровской (округ №6), Лагерной (округ №5), Яна Райниса (округ №5), Белинского (округ №12), Инженерной, Юности, Индустривальной (округа №№14 и 15), Юбилейной (округа №№5 и 8), Льва Толстого (округ №3), Рельсовой (округ №3), Железнодорожной и в Паровозном проезде (округ №2), на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской (округ №6), тротуары на улице Воеводы Шуйского (округ №1).

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила Александра Братчикова за плодотворную работу, которую он и вся администрация города провели в 2019 году, а также за взаимодействие с депутатским корпусом. «За всеми цифрами в любом Отчете всегда стоят реальные возможности, которые стали доступны жителям города. Основная задача власти - улучшить качество жизни наших псковичей», - заключила Елена Полонская.

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