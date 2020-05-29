Родители погибшей 3-летней псковички поблагодарили всех участков поисковой операции

Также семья девочки попросила псковичей не приходить на могилу ребёнка в день похорон. «Если кто-то из людей тоже захочет попрощаться с Варварушкой, они смогут в любой другой день прийти и навестить ее могилку», - сказала мама девочки и пообещала позднее сообщить о месте погребения девочки.

Также отмечается, что все желающие помочь семье Поповых финансово, могут перечислить средства в благотворительный Фонд княгини Ольги. Это единственная организация, которая занимается сбором помощи для семьи девочки.

Варвара Попова пропала 23 мая в садоводческом товариществе Кебь в Псковском районе. Последней девочку видела соседка, ребёнок рассказал её, что идёт к речке бросать камушки. Тело девочки обнаружили 28 мая в реке Кебь.