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Культура / Фестиваль

В режиме онлайн состоится Пушкинский праздник поэзии в этом году

29 мая 2020 года, 17:27

В этом году Пушкинский праздник поэзии состоится в режиме онлайн на сайте http://pushkin-fest.com. Об этом сообщил художественный руководитель предстоящего праздника, главный дирижёр псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский в эфире ПАИ-live 29 мая.

Главное событие фестиваля начнётся 6 июня в 19:00. «Мы запланировали 4 композиции на полтора часа», - рассказал Николай Хондзинский. Первой будет «Метаморфозы Пушкина» митрополита Псковского и Порховского Тихона в постановке Бориса Бирмана. Съёмки для этой композиции прошли в Михайловском на поэтической поляне.

Далее зрители увидят композицию «Болдино. Карантин». «Здесь мы сделаем акцент, что самоизоляция - не худшее, что может случиться в жизни», - пояснил Николай Хондзинский.

После этого будет представлена «Сказка о золотом петушке» в актера Михаила Морозова. Завершит фестиваль концерт «Пушкин-гала», в котором прозвучат отрывки из оперы «Евгений Онегин» и несколько романсов на стихи Пушкина.

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