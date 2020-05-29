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Общество / Здоровье

С майскими праздниками связала Марина Гаращенко рост числа случаев коронавируса в Псковской области

29 мая 2020 года, 16:15

С майскими праздниками связала серьёзный прирост числа заболевших коронавирусом в Псковской области председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Мы обсуждали и предполагали, что после майских так будет, - сказала она в эфире ПАИ-live 29 мая. - Были выходы на улицу, за город выезжали. Мы отмечаем последствия майских и выявляем в группе контактных лиц».

По словам Марины Гаращенко, сейчас много заражённых с лёгкой формой коронавируса. «Это более безопасно для нас, эту болезнь надо поймать на ранних стадиях», - отметила она.

Гостья эфира добавила, что сейчас больных с лёгкими формами переводят на амбулаторное лечение. На дому находятся уже 46 пациентов, в основном — в Пскове и Великих Луках.

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