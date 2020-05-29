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Общество / Здоровье

Проверка установит, как могли заразиться коронавирусом шесть пациентов больницы в Порхове

29 мая 2020 года, 15:49

Проверка установит, каким образом могли заразиться коронавирусом шесть пациентов Порховской межрайонной больницы. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 29 мая. Она отметила, что, возможно, все пациенты находились в одной палате, возможно, было пересечение потов в больнице.

Остальные шесть заражённых — это медсёстры, младший медицинский персонал.

«Когда заболевает 12 человек — это, конечно, серьезная ситуация, для нас она негативная», - - подчеркнула Марина Гаращенко.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести проверку по факту появления очага коронавируса в больнице Порхова.

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