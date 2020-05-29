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Экономика / ЖКХ

Почти полмиллиарда рублей задолжали «Газпрому» Псковские тепловые сети

29 мая 2020 года, 17:46

959 миллионов 802 тысячи 727,1 рублей составляет сумма дебиторской задолженности 17 крупнейших потребителей природного газа в Псковской области перед ООО «Газпром Межрегионгаз Псков» по состоянию на 1 мая 2020 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании. При этом сумма просроченной задолженности составляет 750 миллионов 145 тысяч 278,98 рублей.

Большая часть задолженности - 488 миллионов 887 тысяч 6368,82 рубля — приходится на долю муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети». На втором месте с задолженностью 98 миллионов 65 тысяч 716, 03 рубля муниципальное предприятие ЖКХ Островского района. 

Почти полмиллиарда рублей задолжали «Газпрому» Псковские тепловые сети

pskovregiongaz.ru
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