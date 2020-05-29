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Происшествия / ЧП

Тело ещё одной девочки найдено в реке в Островском районе

29 мая 2020 года, 14:54
В реке Утроя в Островском районе найдено тело ещё одной 15-летней девочки, пропавшей 27 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.


Две девочки ушли на реку днём 27 мая, к вечеру домой они не вернулись и родители обратились в полицию. 28 мая из воды извлекли тело одной из пропавших. Вторую погибшую обнаружили 29 мая в полутора километрах ниже по течению от того места, где подружки предположительно вошли в воду.

Тело ещё одной девочки найдено в реке в Островском районе
Фото с места обнаружения погибшей
Фото пресс-службы СУ СК

В ближайшее время будет проведена медицинская судебная экспертиза для установления причины смерти.

В поисковой операции, которая продолжалась два дня, участвовали следователи, полицейские, сотрудники МЧС, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт» и местные жители.

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