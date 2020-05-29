Тело ещё одной девочки найдено в реке в Островском районе

В реке Утроя в Островском районе найдено тело ещё одной 15-летней девочки, пропавшей 27 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.





Две девочки ушли на реку днём 27 мая, к вечеру домой они не вернулись и родители обратились в полицию. 28 мая из воды извлекли тело одной из пропавших. Вторую погибшую обнаружили 29 мая в полутора километрах ниже по течению от того места, где подружки предположительно вошли в воду.