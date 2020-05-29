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Общество / Образование

До 15 июня все псковские девятиклассники получат аттестаты

29 мая 2020 года, 14:38

До 15 июня все выпускники 9-х классов школ Псковской области, а также одиннадцатиклассники, которые решили не сдавать ЕГЭ, получат аттестаты. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам Александра Седунова, аттестаты получат более 6 тысяч девятиклассников и свыше 3 тысяч одиннадцатиклассников.

Единый государственный экзамен начнётся 3 июля и продлится до 25 июля. Дополнительный период сдачи ЕГЭ определён с 3 по 8 августа.

В Псковской области для проведения экзамена будут открыты 36 пунктов. Председатель комитета отметил, что в конце июня состоится всероссийская тренировка по проведению ЕГЭ в этом году. 

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