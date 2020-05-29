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Общество / Здоровье

24 сотрудника Великолукского мясокомбината заражены коронавирусом

29 мая 2020 года, 14:03

24 сотрудника Великолукского мясокомбината заражены коронавирсуом. Это работники двух цехов предприятия, сообщил главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Александр Нестерук также рассказал, что в регионе зафиксирован 61 случай завоза инфекции, 392 человека заболели после контакта с заражёнными, из них 153 — в стационарах, 210 — в быту. Где произошло заражение, не установлено в 278 случаях.

Как отметила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что в  COVID-центр госпитализированы 517 человек, у 348 из них диагностирован коронавирус, в том числе, у у 200 — коронавирусная пневмония. К аппарату искуственной вентиляции лёгких были подключены 8 пациентов, вчера двоих перевели на самостоятельное дыхание.

На кислородной поддержке находятся 176 человек, у 96 из них коронавирус.

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