24 сотрудника Великолукского мясокомбината заражены коронавирусом

24 сотрудника Великолукского мясокомбината заражены коронавирсуом. Это работники двух цехов предприятия, сообщил главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Александр Нестерук также рассказал, что в регионе зафиксирован 61 случай завоза инфекции, 392 человека заболели после контакта с заражёнными, из них 153 — в стационарах, 210 — в быту. Где произошло заражение, не установлено в 278 случаях.

Как отметила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что в COVID-центр госпитализированы 517 человек, у 348 из них диагностирован коронавирус, в том числе, у у 200 — коронавирусная пневмония. К аппарату искуственной вентиляции лёгких были подключены 8 пациентов, вчера двоих перевели на самостоятельное дыхание.

На кислородной поддержке находятся 176 человек, у 96 из них коронавирус.