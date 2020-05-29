В Псковской области планируется разрешить детские прогулки с 12:00 до 20:00

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил рассмотреть возможность снятия ограничения на нахождение на улице несовершеннолетних детей без взрослых. Прогулки для них планируется разрешить с 12:00 до 20:00, передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 мая.

«Учитывая возвращение на работу большинства жителей Псковской области, окончание учебы, считаю целесообразным скорректировать ограничения на прогулки: сохранить возможность индивидуальных семейных прогулок с соблюдением требований санитарного врача», - отметил Михаил Ведерников.

Он также предложил открыть общественные места, парки, скверы, набережные, но при этом сохранить запрет на пользование малыми архитектурными формами: скамейками, детскими площадками и так далее.

«На сегодняшний день, очевидно, рано говорить о полноценном выходе на первый этап снятия ограничительных мер», - заявил Михаил Ведерников.