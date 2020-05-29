Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской области планируется разрешить детские прогулки с 12:00 до 20:00

29 мая 2020 года, 13:29

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил рассмотреть возможность снятия ограничения на нахождение на улице несовершеннолетних детей без взрослых. Прогулки для них планируется разрешить с 12:00 до 20:00, передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 29 мая.

«Учитывая возвращение на работу большинства жителей Псковской области, окончание учебы, считаю целесообразным скорректировать ограничения на прогулки: сохранить возможность индивидуальных семейных прогулок с соблюдением требований санитарного врача», - отметил Михаил Ведерников.

Он также предложил открыть общественные места, парки, скверы, набережные, но при этом сохранить запрет на пользование малыми архитектурными формами: скамейками, детскими площадками и так далее.

«На сегодняшний день, очевидно, рано говорить о полноценном выходе на первый этап снятия ограничительных мер», - заявил Михаил Ведерников. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

24 сотрудника Великолукского мясокомбината заражены коронавирусом
11 из 16 псковских профсоюзов выступают за смену руководства в облсовпрофе
Игорь Иванов намерен снизить стоимостью профсоюзных путёвок в псковские санатории
В Псковской области заведено уголовное по факту распространения ложной информации о коронавирусе
Михаил Ведерников: Создаём все условия для комфортной и эффективной работы инвесторов
Ещё 42 человека заболели коронавирусом в Псковской области
15-летняя девочка утонула в реке Утроя в Островском районе, её подругу ищут
Очевидцев произошедшего в сентябре 2019 года в Псковском районе ДТП ищет полиция
Михаил Ведерников о нацпроектах: Нормальные результаты – это следствие основательной подготовки

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
От санобработки до ипотечных каникул

Общество
29 мая 11:00

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек
На передовой

Общество / Здоровье
28 мая 10:31

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию

Полная корзина

Общество
27 мая 08:52

Полная корзина

Все больше псковичей благодаря благотворительному программе «Помоги ближнему своему» получают продуктовую помощь.