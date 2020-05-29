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Политика / Власть

11 из 16 псковских профсоюзов выступают за смену руководства в облсовпрофе

29 мая 2020 года, 13:10

11 из 16 отраслевых профсоюзов Псковской области намерены поддержать кандидатуру Игоря Иванова на выборах председателя Псковского областного совета профсоюзов, сообщает Псковское агентство информации.

11 из 16 псковских профсоюзов выступают за смену руководства в облсовпрофе
Игорь Иванов
Андрей Степанов

Как рассказал Игорь Иванов, в его поддержку выступили все самые крупные профсоюзные организации. Это объединения работников народного образования и науки, здравоохранения, потребительской кооперации и предпринимательства, работников связи, лесных отраслей, инновационных и малых предприятий, автотранспорта и дорожного хозяйства, работников агропромышленного комплекса, «Электропрофсоюз», «Торговое единство», профсоюз жизнеобеспечения.

Проголосовать за Игоря Иванова намерена и председатель молодёжного совета Псковского облсовпрофа Нина Антипова.

«Можно сказать, абсолютное большинство и членских организаций, и членов профсоюза сегодня на нашей стороне, и они выбирают командную и эффективную работу», - резюмировал Игорь Иванов.

Его кандидатуру на пост главы облсовпрофа ранее согласовал исполком Федерации независимых профсоюзов России.

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