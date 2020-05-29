11 из 16 псковских профсоюзов выступают за смену руководства в облсовпрофе

11 из 16 отраслевых профсоюзов Псковской области намерены поддержать кандидатуру Игоря Иванова на выборах председателя Псковского областного совета профсоюзов, сообщает Псковское агентство информации.
11 из 16 отраслевых профсоюзов Псковской области намерены поддержать кандидатуру Игоря Иванова на выборах председателя Псковского областного совета профсоюзов, сообщает Псковское агентство информации.
Как рассказал Игорь Иванов, в его поддержку выступили все самые крупные профсоюзные организации. Это объединения работников народного образования и науки, здравоохранения, потребительской кооперации и предпринимательства, работников связи, лесных отраслей, инновационных и малых предприятий, автотранспорта и дорожного хозяйства, работников агропромышленного комплекса, «Электропрофсоюз», «Торговое единство», профсоюз жизнеобеспечения.
Проголосовать за Игоря Иванова намерена и председатель молодёжного совета Псковского облсовпрофа Нина Антипова.
«Можно сказать, абсолютное большинство и членских организаций, и членов профсоюза сегодня на нашей стороне, и они выбирают командную и эффективную работу», - резюмировал Игорь Иванов.
Его кандидатуру на пост главы облсовпрофа ранее согласовал исполком Федерации независимых профсоюзов России.