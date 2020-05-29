11 из 16 псковских профсоюзов выступают за смену руководства в облсовпрофе

Как рассказал Игорь Иванов, в его поддержку выступили все самые крупные профсоюзные организации. Это объединения работников народного образования и науки, здравоохранения, потребительской кооперации и предпринимательства, работников связи, лесных отраслей, инновационных и малых предприятий, автотранспорта и дорожного хозяйства, работников агропромышленного комплекса, «Электропрофсоюз», «Торговое единство», профсоюз жизнеобеспечения.

Проголосовать за Игоря Иванова намерена и председатель молодёжного совета Псковского облсовпрофа Нина Антипова.

«Можно сказать, абсолютное большинство и членских организаций, и членов профсоюза сегодня на нашей стороне, и они выбирают командную и эффективную работу», - резюмировал Игорь Иванов.

Его кандидатуру на пост главы облсовпрофа ранее согласовал исполком Федерации независимых профсоюзов России.