Игорь Иванов намерен снизить стоимостью профсоюзных путёвок в псковские санатории

«Из того, что мы хотим, – во-первых, это удешевление санаторно-курортной путёвки после того, как проведём все финансовые проверки», - рассказал Игорь Иванов. По его словам, для снижения цены необходимо исключить из той схемы работы санаториев, которая создана нынешним руководством облсовпрофа, определённых подрядчиков и субподрядчиков.

Также кандидат в главы облсовпрофа намерен разработать программу поддержки для тех, кто находится «на передовой» в период борьбы с коронавирусом. Это медики, сотрудники управляющих компаний. «Я считаю, что такие категории работников будет возможно оздоровить по отдельной программе с ещё меньшей стоимостью», - пояснил Игорь Иванов.

Ещё один проект — введение профсоюзной стипендии для поддержки первичных профсоюзных организаций студенчества. «Студенты берут на себя большинство профсоюзных мероприятий и помогают с их организацией», - отметил Игорь Иванов.

Выборы нового председателя Псковского облсовпрофа запланированы на 8 июня. На этот день назначена отчётно-выборная конференция организации.