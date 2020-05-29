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Общество / Соцзащита

Игорь Иванов намерен снизить стоимостью профсоюзных путёвок в псковские санатории

29 мая 2020 года, 11:46

Председатель профсоюза жизнеобеспечения и кандидат на пост председателя Псковского облсовпрофа Игорь Иванов намерен снизить стоимость профсоюзных путёвок в псковские санатории, пишет Псковское агентство информации.

Игорь Иванов намерен снизить стоимостью профсоюзных путёвок в псковские санатории
Игорь Иванов
Андрей Степанов

«Из того, что мы хотим, – во-первых, это удешевление санаторно-курортной путёвки после того, как проведём все финансовые проверки», - рассказал Игорь Иванов. По его словам, для снижения цены необходимо исключить из той схемы работы санаториев, которая создана нынешним руководством облсовпрофа, определённых подрядчиков и субподрядчиков.

Также кандидат в главы облсовпрофа намерен разработать программу поддержки для тех, кто находится «на передовой» в период борьбы с коронавирусом. Это медики, сотрудники управляющих компаний. «Я считаю, что такие категории работников будет возможно оздоровить по отдельной программе с ещё меньшей стоимостью», - пояснил Игорь Иванов.

Ещё один проект — введение  профсоюзной стипендии для поддержки первичных профсоюзных организаций студенчества. «Студенты берут на себя большинство профсоюзных мероприятий и помогают с их организацией», - отметил Игорь Иванов.

Выборы нового председателя Псковского облсовпрофа запланированы на 8 июня. На этот день назначена отчётно-выборная конференция организации.

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