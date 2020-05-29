В Псковской области заведено уголовное по факту распространения ложной информации о коронавирусе

В Псковской области заведено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ по факту распространения заведомо ложной информации о коронавирусе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Недостоверная информация появилась 14 апреля в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста рассказывал о якобы чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса в ГБУЗ ПО «Псковская областная психиатрическая больница № 1» и бездействием руководства.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура области взяла на контроль. Статья 207. 1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.