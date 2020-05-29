Михаил Ведерников: Создаём все условия для комфортной и эффективной работы инвесторов

«Мы активно привлекаем потенциальных инвесторов в особую экономическую зону, создаём условия для комфортной и эффективной работы в регионе», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» продолжает работать, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку.

Михаил Ведерников напомнил, что на очередном заседании совета был единогласно одобрен инвестиционный проект компании «ВАСС». Он предполагает строительство завода по производству промышленной продукции для сейсмостойких зданий и сооружений.

Предприятие планируется запустить в три этапа, на полную мощность завод выйдет через 4 года. Инвестировать компания «ВАСС» планирует 120 млн рублей.