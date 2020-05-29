Ещё 42 человека заболели коронавирусом в Псковской области

В Псковской области ещё 42 человека заболели коронавирусом. Общее количество заражённых к утру 29 мая достигло 763, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

За сутки выздоровели 11 человек. Всего вылечены уже 307 пациентов.

Примерно треть всех заражённых приходится на Псков — 247 человек. Далее идёт город Великие Луки, где подтверждены 95 случаев. Также в лидерах оказались

Островский (82 случая), Псковский (69 случаев), Невельский (44 случая), Порховский (38 случаев) районы.

В Псковской области на сегодняшний день провели 21 тыс. 876 исследований на коронавирус. Умерли 10 заражённых.