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Общество / Здоровье

Ещё 42 человека заболели коронавирусом в Псковской области

29 мая 2020 года, 10:44

В Псковской области ещё 42 человека заболели коронавирусом. Общее количество заражённых к утру 29 мая достигло 763, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

За сутки выздоровели 11 человек. Всего вылечены уже 307 пациентов.

Примерно треть всех заражённых приходится на Псков — 247 человек. Далее идёт город Великие Луки, где подтверждены 95 случаев. Также в лидерах оказались

Островский (82 случая), Псковский (69 случаев), Невельский (44 случая), Порховский (38 случаев) районы.

В Псковской области на сегодняшний день провели 21 тыс. 876 исследований на коронавирус. Умерли 10 заражённых.

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