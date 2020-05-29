Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

15-летняя девочка утонула в реке Утроя в Островском районе, её подругу ищут

29 мая 2020 года, 10:07

Из реки Утроя Островского района спасатели извлекли тело 15-летней девочки, сообщает Псковское агентство информации.

15-летняя девочка утонула в реке Утроя в Островском районе, её подругу ищут
Фото с места обнаружения тело погибшей
Псковское агентство информации

Подросток пропала ещё 27 мая днём. Вместе с ровесницей девочка ушла на реку. Домой подруги к вечеру не вернулись, после чего родители обратились в полицию.

28 мая тело одной из девочек было обнаружено в реке. Поиск второй — продолжается. В операции задействованы правоохранительные органы, поисково-спасательные отряды МЧС, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтёры поисковой организации «Лиза Алерт» и местные жители. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

24 сотрудника Великолукского мясокомбината заражены коронавирусом
В Псковской области планируется разрешить детские прогулки с 12:00 до 20:00
11 из 16 псковских профсоюзов выступают за смену руководства в облсовпрофе
Игорь Иванов намерен снизить стоимостью профсоюзных путёвок в псковские санатории
В Псковской области заведено уголовное по факту распространения ложной информации о коронавирусе
Михаил Ведерников: Создаём все условия для комфортной и эффективной работы инвесторов
Ещё 42 человека заболели коронавирусом в Псковской области
Очевидцев произошедшего в сентябре 2019 года в Псковском районе ДТП ищет полиция
Михаил Ведерников о нацпроектах: Нормальные результаты – это следствие основательной подготовки

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района