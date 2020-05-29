15-летняя девочка утонула в реке Утроя в Островском районе, её подругу ищут

Подросток пропала ещё 27 мая днём. Вместе с ровесницей девочка ушла на реку. Домой подруги к вечеру не вернулись, после чего родители обратились в полицию.

28 мая тело одной из девочек было обнаружено в реке. Поиск второй — продолжается. В операции задействованы правоохранительные органы, поисково-спасательные отряды МЧС, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтёры поисковой организации «Лиза Алерт» и местные жители.