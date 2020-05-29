Очевидцев произошедшего в сентябре 2019 года в Псковском районе ДТП ищет полиция

Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 7 сентября 2019 года около 20:50 в Псковском районе на 2-ом километре автодороги Середка — Мельницы — Гридино. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомашины ВАЗ-2105 (государственный регистрационный знак «Р704ЕО60») не справился с управлением и врезался в автомобиль «Ниссан Премьера» (госномер «Х178ЕЕ/47»), стоявший на правой стороне проезжей части.

В результате аварии пострадал пассажир ВАЗа, он получил травмы, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Очевидцев аварии просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району Алексею Ломакину, либо в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.