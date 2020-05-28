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Общество

Михаил Ведерников о нацпроектах: Нормальные результаты – это следствие основательной подготовки

28 мая 2020 года, 23:45

Практика показывает, что нормальные результаты – это следствие основательной подготовки, проведённой ещё в ноябре-декабре 2019 года. Такое мнение о реализации нацпроектов выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, очередное совещание по реализации нацпроектов в Псковская область началось с позитивной ноты: «По состоянию на 25 мая по показателям контрактации мы перешагнули через отметку в 70%. Большинство добились положительной динамики и адекватных календарю результатов. Сегодня в фокусе внимания были три направления, которые показывают стабильные результаты фактически с начала года – это БКАД, Жильё и городская среда и Экология».

Глава региона также рассказал, что на совещании обсудили успешные практики, использованные руководителями и кураторами этих нацпроектов, а также разобрали несколько точечных проблемных вопросов.

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