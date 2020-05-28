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Общество

Псковский губернатор: Решение о начале летней оздоровительной кампании будет принято с учетом эпидемиологической обстановки

28 мая 2020 года, 21:50

Решение о начале летней оздоровительной кампании будет принято с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе координационного штаба при полномочном представителе президента Российской Федерации в СЗФО Александре Гуцане.

По словам главы региона, при наличии рисков возникновения новых очагов распространения коронавирусной инфекции сроки проведения смен будут скорректированы. «После снятия ограничительных мер детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Псковской области, приступят к своей работе», - отметил он.

Отметим, что Министерство просвещения РФ рекомендует регионам начать оздоровление детей с 1 июля при соблюдении ряда ограничений. Среди них — уменьшение числа лагерей, одномоментный заезд, запрет на выход персонала детских лагерей за пределы территории учреждения в течение всей смены, регулярное тестирование на коронавирус детей и сотрудников, отказ от проведения родительских дней.

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