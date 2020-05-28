Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Сергей Пайст рассказал об отношении к «мусорной» реформе в соседних регионах

28 мая 2020 года, 21:42

Отношение к «мусорной» реформе в соседних с Псковской областью регионах разное. Об этом сообщил директор регионального оператора по обращению с ТКО — компании «Экопром» Сергей Пайст в эфире проекта ПАИ-live.

Он рассказал о ситуации с вывозом мусора в соседних Ленинградской, Смоленской и Новгородской областях. По его словам, в Новгородской области реформа стартовала на год раньше, в 2018 году, и финансовая ситуация у регоператора тяжелая. В этом регионе не было приоритетом расширить зону охвата. Но, при этом, там вывоз мусора не становился предметом ярких обсуждений в СМИ так, как это происходит в Псковской области.

В Ленинградской области, по словам директора компании «Экопром», тяжелая ситуация, поскольку там реформу вводили поэтапно. «Когда прошли первый этап, то столкнулись со всеми проблемами, и согласились, что этот путь надо было проходить один раз», - сказал он, напомнив, что в Псковской области к реформе приступили сразу.

По словам Сергея Пайста, более спокойная ситуация в Смоленской области. «В Смоленской области наша группа компаний выиграла конкурс по лотам и с весны 2020 года занимается транспортировкой отходов. Но отношение людей и властей к этой теме другое. Там нет провокаторов и нет информационной атаки».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский губернатор: Решение о начале летней оздоровительной кампании будет принято с учетом эпидемиологической обстановки
Более трех тысяч псковских выпускников будут сдавать ЕГЭ в июле
Не все приезжающие в Псковскую область дачники оформляют заявки на вывоз мусора
Дом культуры на Талабских островах отремонтируют
Житель Гдова спас детей из горящего на парковке автомобиля
Сергей Пайст: Почти все населенные пункты Псковской области обеспечены услугой системного вывоза отходов
Успехов в защите рубежей Родины пожелал пограничникам Александр Котов
Анжелика Шундер: Ульяна Михайлова внесла раздрай в отраслевые профсоюзы
По выполнению нацпроектов Псковская область перешагнула отметку в 70%

Комментарии

Авторизация
No comments
Знак качества

Экономика
20 мая 09:30

Знак качества

Руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров - о планах, принципах работы и идеологии
Мал мала меньше (инфографика)

Экономика
14 мая 10:10

Мал мала меньше (инфографика)

С 1 июля в Псковской области вводится новый налоговый режим, который позволит множеству «микропредпринимателей» выйти из тени
Не «Ура, каникулы!»

Экономика
7 мая 14:27

Не «Ура, каникулы!»

Малый бизнес Псковской области постепенно возвращается к работе