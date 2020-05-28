Сергей Пайст рассказал об отношении к «мусорной» реформе в соседних регионах

Отношение к «мусорной» реформе в соседних с Псковской областью регионах разное. Об этом сообщил директор регионального оператора по обращению с ТКО — компании «Экопром» Сергей Пайст в эфире проекта ПАИ-live.

Он рассказал о ситуации с вывозом мусора в соседних Ленинградской, Смоленской и Новгородской областях. По его словам, в Новгородской области реформа стартовала на год раньше, в 2018 году, и финансовая ситуация у регоператора тяжелая. В этом регионе не было приоритетом расширить зону охвата. Но, при этом, там вывоз мусора не становился предметом ярких обсуждений в СМИ так, как это происходит в Псковской области.

В Ленинградской области, по словам директора компании «Экопром», тяжелая ситуация, поскольку там реформу вводили поэтапно. «Когда прошли первый этап, то столкнулись со всеми проблемами, и согласились, что этот путь надо было проходить один раз», - сказал он, напомнив, что в Псковской области к реформе приступили сразу.

По словам Сергея Пайста, более спокойная ситуация в Смоленской области. «В Смоленской области наша группа компаний выиграла конкурс по лотам и с весны 2020 года занимается транспортировкой отходов. Но отношение людей и властей к этой теме другое. Там нет провокаторов и нет информационной атаки».