Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более трех тысяч псковских выпускников будут сдавать ЕГЭ в июле

28 мая 2020 года, 21:10

О готовности системы образования Псковской области к проведению единого государственного экзамена рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе координационного штаба при полномочном представителе президента Российской Федерации в СЗФО Александре Гуцане.

Александр Гуцан напомнил, что, учитывая постепенное снижение угрозы эпидемии коронавируса, руководство страны приняло решение о проведении ЕГЭ для выпускников школ, начиная с 3 июля. При подготовке пунктов приема ЕГЭ он попросил обратить внимание на обеспечение безопасности экзаменаторов и выпускников, строгое соблюдение всех санитарных требований и правил.

Мизаил Ведерников сообщил, в этом году школы Псковской области оканчивают чуть более трех тысяч одиннадцатиклассников. В регионе организовано 36 пунктов проведения экзаменов, каждый из которых оснащен системами видеонаблюдения, оборудованием для печати экзаменационных материалов, проведена подготовка специалистов, которые будут привлечены к проведению ЕГЭ. «Для руководителей школ, педагогов выпускников и их родителей проведен цикл вебинаров по подготовке к ЕГЭ. Для учащихся 11-х классов запущены различные федеральные и региональные информационные платформы», - сообщил Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский губернатор: Решение о начале летней оздоровительной кампании будет принято с учетом эпидемиологической обстановки
Сергей Пайст рассказал об отношении к «мусорной» реформе в соседних регионах
Не все приезжающие в Псковскую область дачники оформляют заявки на вывоз мусора
Дом культуры на Талабских островах отремонтируют
Житель Гдова спас детей из горящего на парковке автомобиля
Сергей Пайст: Почти все населенные пункты Псковской области обеспечены услугой системного вывоза отходов
Успехов в защите рубежей Родины пожелал пограничникам Александр Котов
Анжелика Шундер: Ульяна Михайлова внесла раздрай в отраслевые профсоюзы
По выполнению нацпроектов Псковская область перешагнула отметку в 70%

Комментарии

Авторизация
No comments
На передовой

Общество / Здоровье
28 мая 10:31

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию

Полная корзина

Общество
27 мая 08:52

Полная корзина

Все больше псковичей благодаря благотворительному программе «Помоги ближнему своему» получают продуктовую помощь.

Диагноз - COVID-19

Общество / Здоровье
25 мая 17:05

Диагноз - COVID-19

Я переболел коронавирусом, что дальше?