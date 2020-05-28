Более трех тысяч псковских выпускников будут сдавать ЕГЭ в июле

О готовности системы образования Псковской области к проведению единого государственного экзамена рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе координационного штаба при полномочном представителе президента Российской Федерации в СЗФО Александре Гуцане.

Александр Гуцан напомнил, что, учитывая постепенное снижение угрозы эпидемии коронавируса, руководство страны приняло решение о проведении ЕГЭ для выпускников школ, начиная с 3 июля. При подготовке пунктов приема ЕГЭ он попросил обратить внимание на обеспечение безопасности экзаменаторов и выпускников, строгое соблюдение всех санитарных требований и правил.

Мизаил Ведерников сообщил, в этом году школы Псковской области оканчивают чуть более трех тысяч одиннадцатиклассников. В регионе организовано 36 пунктов проведения экзаменов, каждый из которых оснащен системами видеонаблюдения, оборудованием для печати экзаменационных материалов, проведена подготовка специалистов, которые будут привлечены к проведению ЕГЭ. «Для руководителей школ, педагогов выпускников и их родителей проведен цикл вебинаров по подготовке к ЕГЭ. Для учащихся 11-х классов запущены различные федеральные и региональные информационные платформы», - сообщил Михаил Ведерников.