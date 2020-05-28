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Экономика

Не все приезжающие в Псковскую область дачники оформляют заявки на вывоз мусора

28 мая 2020 года, 20:07

Не все дачники в Псковской области оформляют временные заявки на вывоз мусора, сообщил директор регионального оператора по обращению с ТКО — компании «Экопром» Сергей Пайст в эфире ПАИ-live.

По его словам, садоводческие товарищества обычно оформляют договор с регоператором, у них есть специальные площадки для мусора. «А с людьми, которые приезжают на лето и живут в частных домах, не в садоводческих товариществах, сложно вести работу. У них нет обязанности проводить временную регистрацию, они считают, что никому не должны. У нас на территории Псковской области минимум приезжает 100 тысяч человек, а в некоторых районах больше», - рассказал Сергей Пайст.

Однако, по его словам, сейчас появилась положительная тенденция: добросовестные дачники стали обращаться за оформлением временного договора. «То есть, если человек приехал, например, с мая по сентябрь, он  покупает временный контейнер. Такие заявки сейчас пошли, это хороший результат реформы, люди уже понимают ответственность», - отметил директор компании «Экопром».

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