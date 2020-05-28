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Общество

Дом культуры на Талабских островах отремонтируют

28 мая 2020 года, 19:36

Альфа-Банк выделил средства на ремонт дома культуры на Талабских островах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Основные партнерские проекты губернатор обсудил в ходе рабочей встречи с региональным управляющим Альфа-Банка в Пскове Ириной Барановой.

Также, по словам главы региона, на выделенные банком средства оборудован сурдологический кабинет консультативной поликлиники в Детской областной клинической больнице, а в перспективных планах - оснащение кабинета реабилитации.

«Что особенно важно – участие банка в реализации мер поддержки бизнеса в условиях противодействия коронавирусу. Ряду предприятий предоставлены беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы, за реструктуризацией займов в банк обращаются и физические лица. Благодарю за конструктивное сотрудничество!», - отметил глава региона.

Напомним, что в октябре 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президентом Альфа-Банка Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве.

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