Дом культуры на Талабских островах отремонтируют

Альфа-Банк выделил средства на ремонт дома культуры на Талабских островах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Основные партнерские проекты губернатор обсудил в ходе рабочей встречи с региональным управляющим Альфа-Банка в Пскове Ириной Барановой.

Также, по словам главы региона, на выделенные банком средства оборудован сурдологический кабинет консультативной поликлиники в Детской областной клинической больнице, а в перспективных планах - оснащение кабинета реабилитации.

«Что особенно важно – участие банка в реализации мер поддержки бизнеса в условиях противодействия коронавирусу. Ряду предприятий предоставлены беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы, за реструктуризацией займов в банк обращаются и физические лица. Благодарю за конструктивное сотрудничество!», - отметил глава региона.

Напомним, что в октябре 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президентом Альфа-Банка Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве.