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Экономика

Сергей Пайст: Почти все населенные пункты Псковской области обеспечены услугой системного вывоза отходов

28 мая 2020 года, 18:27

Охват территории обслуживания регионального оператора по обращению с ТКО составляет более 90% - это один из самых высоких показателей по России, об этом сообщил директор компании «Экопром» Сергей Пайст в эфире ПАИ-live.

По его словам, ситуация с системным вывозом мусора в Псковской области — одна из лучших в России. «За последние 18 месяцев, которые регоператор находится в Псковской области, в регион прибыло 50 единиц различной техники, порядка 10 тысяч емкостей для отходов. Весь прошлый год компания занималась задачей по расширению числа населенных пунктов, охваченных услугой системного вывоза отходов», - рассказал Сергей Пайст.

По словам директора компании «Экопром», в регионе почти все населённые пункты этой услугой обеспечены. «В других регионах объём услуги не меняется, они полтора года стоят на месте», - сказал он.

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