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Общество / Важная дата

Успехов в защите рубежей Родины пожелал пограничникам Александр Котов

28 мая 2020 года, 18:11

Крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе по защите священных рубежей Родины пожелал пограничникам председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Успехов в защите рубежей Родины пожелал пограничникам Александр Котов

Пресс-служба Псковского областного Собрания

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, поздравляя действующих сотрудников и ветеранов службы с Днём пограничника, Александр Котов отметил, что соблюдение принципа целостности и нерушимости государственных границ – основа суверенитета России. «Именно поэтому на протяжении всей отечественной истории пограничная служба играет ключевую роль в системе национальной безопасности. В Псковской области, на протяжении столетий защищающей рубежи государства, отношение к пограничникам всегда было и остаётся особым», - подчеркнул он.

По словам председателя Собрания, в год 75-летия Победы нельзя не вспомнить об огромном вкладе воинов-пограничников, которые первыми приняли удар врага и сделали всё, чтобы уберечь свою Родину и свой народ.

«Доблестные традиции отцов и дедов продолжают современные стражи рубежей. Пограничники успешно противодействуют современным угрозам, повышая эффективность защиты границ и способствуя стабильному развитию государства», - сказал Александр Котов.

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