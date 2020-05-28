Анжелика Шундер: Ульяна Михайлова внесла раздрай в отраслевые профсоюзы

«Ульяна Михайлова внесла раздрай в отраслевые профсоюзы, не стало единства, солидарности даже внутри коллектива», - заявила председатель профсоюза здравоохранения Псковской области Анжелика Шундер в эфире ПАИ-live 28 мая.

Она отметила, что в первые пять лет работы на посту председателя Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова показывала себя как лидер, однако, после её избрания на второй строк ситуация изменилась. Как рассказала гостья эфира, Ульяна Михайлова начала заниматься коммерческой деятельностью и за два-три года разрушила связь с социальными партнёрами в лице администрации области, с федерацией профсоюзов.

Анжелика Шундер сообщила, что не будет поддерживать кандидатуру Ульяны Михайловой на выборах главы облсовпрофа, которые намечены на 8 июня. Она напомнила, что есть кандидатура Игоря Иванова, которая прошла согласование в Федерации независимых профсоюзов России.