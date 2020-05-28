Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Анжелика Шундер: Ульяна Михайлова внесла раздрай в отраслевые профсоюзы

28 мая 2020 года, 18:05

«Ульяна Михайлова внесла раздрай в отраслевые профсоюзы, не стало единства, солидарности даже внутри коллектива», - заявила председатель профсоюза здравоохранения Псковской области Анжелика Шундер в эфире ПАИ-live 28 мая.

Она отметила, что в первые пять лет работы на посту председателя Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова показывала себя как лидер, однако, после её избрания на второй строк ситуация изменилась. Как рассказала гостья эфира, Ульяна Михайлова начала заниматься коммерческой деятельностью и за два-три года разрушила связь с социальными партнёрами в лице администрации области, с федерацией профсоюзов.

Анжелика Шундер сообщила, что не будет поддерживать кандидатуру Ульяны Михайловой на выборах главы облсовпрофа, которые намечены на 8 июня. Она напомнила, что есть кандидатура Игоря Иванова, которая прошла согласование в Федерации независимых профсоюзов России.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сергей Пайст: Почти все населённые пункты Псковской области обеспечены услугой системного вывоза отходов
Успехов в защите рубежей Родины пожелал пограничникам Александр Котов
По выполнению нацпроектов Псковская область перешагнула отметку в 70%
С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских пограничников
Тело пропавшей в Псковском районе девочки нашли в двух километрах от места её падения в реку
Вера Емельянова: Псковская область — карантинные ворота России
Плановые приёмы и операции разрешат проводить псковским больницам с 29 мая
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам для псковичей
В больнице Порхова заразились коронавирусом 12 человек

Комментарии

Авторизация
No comments
Каникулы для пострадавших

Политика
26 мая 16:53

Каникулы для пострадавших

Какие меры поддержки предлагают банки потерявшим доход из-за коронавируса бизнесменам и гражданам
«Причина в устранении неугодных»

Политика
25 мая 21:21

«Причина в устранении неугодных»

На распоряжение председателя облсовпрофа пожаловались в прокуратуру
Огонь, вода и коронавирус

Политика / Власть
22 мая 14:16

Огонь, вода и коронавирус

Пандемия стала испытанием для всей системы управления Псковской области в целом и для губернатора региона лично