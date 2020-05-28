Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Работа

По выполнению нацпроектов Псковская область перешагнула отметку в 70%

28 мая 2020 года, 17:38

По состоянию на 25 мая Псковская область перешагнула отметку в 70% по реализации мероприятий нацпроектов, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания по нацпроектам 28 мая.

Как сообщает Псковское агентство информации, глава региона отметил, что в большинстве направлений имеется положительная динамика.

Он отметил комитет по культуре Псковской области, который вышел на уровень 95 % контрактации. Также глава региона обратил внимание на стабильные результаты работы по нацпроектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (86 %), «Жильё и городская среда» (87 %) и «Экология» (78 %).

Среди отстающих Михаил Ведерников назвал нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография». Результат работы по ним оценят через две недели.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сергей Пайст: Почти все населённые пункты Псковской области обеспечены услугой системного вывоза отходов
Успехов в защите рубежей Родины пожелал пограничникам Александр Котов
Анжелика Шундер: Ульяна Михайлова внесла раздрай в отраслевые профсоюзы
С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских пограничников
Тело пропавшей в Псковском районе девочки нашли в двух километрах от места её падения в реку
Вера Емельянова: Псковская область — карантинные ворота России
Плановые приёмы и операции разрешат проводить псковским больницам с 29 мая
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам для псковичей
В больнице Порхова заразились коронавирусом 12 человек

Комментарии

Авторизация
No comments
Знак качества

Экономика
20 мая 09:30

Знак качества

Руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров - о планах, принципах работы и идеологии
Мал мала меньше (инфографика)

Экономика
14 мая 10:10

Мал мала меньше (инфографика)

С 1 июля в Псковской области вводится новый налоговый режим, который позволит множеству «микропредпринимателей» выйти из тени
Не «Ура, каникулы!»

Экономика
7 мая 14:27

Не «Ура, каникулы!»

Малый бизнес Псковской области постепенно возвращается к работе