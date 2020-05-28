По выполнению нацпроектов Псковская область перешагнула отметку в 70%

По состоянию на 25 мая Псковская область перешагнула отметку в 70% по реализации мероприятий нацпроектов, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания по нацпроектам 28 мая.

Как сообщает Псковское агентство информации, глава региона отметил, что в большинстве направлений имеется положительная динамика.

Он отметил комитет по культуре Псковской области, который вышел на уровень 95 % контрактации. Также глава региона обратил внимание на стабильные результаты работы по нацпроектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (86 %), «Жильё и городская среда» (87 %) и «Экология» (78 %).

Среди отстающих Михаил Ведерников назвал нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография». Результат работы по ним оценят через две недели.