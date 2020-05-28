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Общество / Важная дата

С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских пограничников

28 мая 2020 года, 17:02

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с Днём пограничника жителей региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских пограничников

Пресс-служба администрации Псковской области

«На всей протяжённости российских границ, по всем 60 тысячам километров периметра ежедневно идёт работа по защите национальных интересов и безопасности наших граждан», - отметил губернатор. Он подчеркнул, что Псковская область занимает особое место — под защитой пограничников находятся почти 800 километров границ с тремя странами.

«Мы гордимся теми, кто несёт на себе нелёгкое бремя по защите наших рубежей. Ваши дела достойны искренней благодарности и уважения», - обратился к пограничникам и ветеранам службы глава региона и пожелал им сил, здоровья, благополучия и успехов в непростом труде на благо России и ее граждан.

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